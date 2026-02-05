La Fiamma di Agata | Ugolini presenta Il Materno Argento

La Fiamma di Agata ha presentato il nuovo libro di Lina Maria Ugolini, intitolato Il Materno Argento. L’evento è stato uno dei momenti più seguiti del calendario culturale di Catania, con molti appassionati che hanno partecipato per ascoltare l’autrice e scoprire le sue parole. La serata ha acceso l’interesse di chi ama la letteratura e la cultura locale, mantenendo vivo il fermento nel centro storico della città.

La Fiamma di Agata accende la cultura: presentato il libro Il Materno Argento di Lina Maria Ugolini. La Fiamma di Agata continua a brillare come uno dei momenti più intensi del calendario culturale catanese. Nella suggestiva cornice della Sala Marchesi del Palazzo della Cultura, si è svolto l'incontro letterario e musicale che ha visto protagonista la scrittrice, poeta, musicologa e drammaturga Lina Maria Ugolini, autrice del volume Il Materno Argento (Bertoni Edizioni). Un appuntamento che ha intrecciato parola, musica e identità femminile, confermando la vocazione dell'iniziativa a custodire e rinnovare il patrimonio simbolico legato a Sant'Agata.

