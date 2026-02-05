La Fiamma a City Life | si fa rotta verso il centro

La fiaccola della staffetta olimpica ha fatto tappa a City Life, nel cuore di Milano. Centinaia di persone si sono radunate per vedere passare la fiamma, tra cittadini e turisti. La corsa continua, con l’obiettivo di portare lo spirito olimpico in tutta la città.

Prosegue il viaggio della fiamma nella sua tappa milanese. A City Life è stata accolta da centinaia di persone, fra milanesi e turisti. Ora rotta verso il centro. La prossima frazione porta in piazza Conciliazione.

