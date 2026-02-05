La Fabbrica del Vapore blindata per la cena dei capi di Stato

La Fabbrica del Vapore a Milano è stata chiusa e circondata da forze di sicurezza. La zona è stata blindata in vista della cena dei capi di Stato, che si svolge dalle 19. Le strade intorno sono state chiuse al traffico, e i controlli sono intensificati. La città si prepara a un evento importante, con la zona sotto stretta sorveglianza.

AGI - Fabbrica del Vapore blindata a Milano, così come tutta l'aria circostante, per la cena dei Capi di Stato prevista dalle 19. La cena di gala, offerta dalla presidente del Cio Kirsty Coventry, vedrà la presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Divieto di transito per auto e pedoni scattato alle 13 con la sola eccezione di qualche residente (ma solo a fronte dell'esibizione di un documento d'identità che ne attesti la residenza). Decine di carabinieri e agenti schierati per impedire l'accesso da ogni via laterale. La principessa Anna a Milano celebra le eccellenze britanniche. Prima di partecipare alla cena la principessa Anna è stata l'ospite d'onore, nello storico Palazzo Clerici, dell'evento 'Winning Together: UK Innovation on the Road to Milano Cortina 2026', un'iniziativa promossa dal governo del Regno Unito per presentare l'eccellenza britannica nel settore dei materiali e dei servizi in ambito sportivo e per valorizzare le opportunità e le collaborazioni sviluppate nell'ambito dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Fabbrica del Vapore blindata per la cena dei capi di Stato Approfondimenti su Fabbrica del Vapore Olimpiadi 2026, scatta la zona rossa a Fabbrica Vapore per cena Capi stato: traffico in tilt Questa sera a Milano, si vive un’ora di tensione. La cena dei Grandi ridà lustro alla Fabbrica del Vapore “blindata”: graffiti cancellati e allontanate auto e moto in (permanente) divieto di sosta Milano si prepara a un evento di grande livello durante la cena dei Grandi. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Fabbrica del Vapore Argomenti discussi: Chi c’è alla cena olimpica con Mattarella alla Fabbrica del Vapore: da JD Vance a Rubio, Milano capitale del mondo; Il presidente Sergio Mattarella a Milano per le Olimpiadi; Olimpiadi, il pacchero d’autore dei fratelli Cerea per il menù della cena di gala; Olimpiadi invernali in città: perché tanti milanesi non si sentono coinvolti. La cena dei Grandi ridà lustro alla Fabbrica del Vapore blindata: graffiti cancellati e allontanate auto e moto in (permanente) divieto di sostaNel piazzale del Cimitero Monumentale sono entrate in azione le pattuglie della Polizia locale e i carri attrezzi: la zona sarà off limits fino a mezzanotte per l’evento di gala. Chiuse le stazioni M5 ... msn.com Olimpiadi 2026, i fratelli Cerea chef della cena di gala a Milano. La Fabbrica del Vapore è ‘zona rossa’Tutto pronto per la cena di gala a Milano che darà il via 'istituzionale' alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Massima riservatezza alla Fabbrica del Vapore ... lapresse.it Olimpiadi, oggi è il giorno dei grandi della terra. Alla Fabbrica del Vapore è in programma una cena con 500 tra capi di Stato e delegati. Presente anche il presidente Mattarella, che in mattinata sarà al villaggio olimpico. Articolo nei commenti. #radiolombardia facebook Termina "I tre grandi di Spagna. Tre visioni, una eredità" presso La Fabbrica del Vapore @FdVMilano a Milano (MI), spero ti sia piaciuto :) #regaliamocibellezza x.com

