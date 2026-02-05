La droga nel bosco non è mia io dormivo solo in tenda ma per il giudice la sua versione è inverosimile
Il giovane marocchino arrestato nei boschi tra Capocavallo e Podere Saradino si trova ora in carcere. Durante l’interrogatorio, ha ripetuto che la droga non era sua e che dormiva solo in tenda. Il giudice però non gli ha creduto e ha convalidato l’arresto, ritenendo la versione troppo inverosimile. La procura ha sequestrato una grande quantità di stupefacenti e gli strumenti trovati con lui.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto del giovane marocchino sorpreso in un bivacco nascosto nei boschi tra Capocavallo e Podere Saradino, nel comune di Corciano, e trovato in possesso di una rilevante quantità di stupefacenti, strumenti per il.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Approfondimenti su Corciano Polizia
Dorme in tenda nel bosco con armi e droga: scovato con il drone e la telecamera termica
La polizia ha catturato un giovane marocchino di 24 anni che dormiva in tenda nel bosco, circondato da armi e droga.
Accoltellato a Milano, i due diciottenni restano in carcere. La gip: «Minimizzano le loro colpe». La versione 'inverosimile' di Chiani
Nel BOSCO della DR0GA: la VERITÀ che NON doveva USCIRE - EP.3
Ultime notizie su Corciano Polizia
Argomenti discussi: Alessandria, un altro bosco della droga: sequestrati 2 chili fra eroina, hashish e cocaina; Spaccio di droga in un accampamento nel bosco ad Acquapendente, tre uomini in manette; Controlli dei carabinieri. Minore trovato con un coltello. Droga nel bosco, un arresto; Dorme in tenda nel bosco con armi e droga: scovato con il drone e la telecamera termica.
Omicidio nel bosco per la droga a Misinto, identificata la vittima, aveva 22 anniSi chiamava Mohamed Mhaouchi e aveva solo 22 anni lo spacciatore marocchino ucciso sabato 24 gennaio nel Parco delle Groane a Misinto. L’identificazione è ... ilnotiziario.net
Omicidio per la droga nel Parco Groane, residenti esasperati, i sindaci chiedono i cacciatoriTre sindaci al prefetto: contro lo spaccio di droga nel bosco servono gli specialisti dell’Arma dei Carabinieri, in particolare i Cacciatori di Sardegna. ilnotiziario.net
A Corciano droga e armi in un accampamento nel bosco https://www.rainews.it/tgr/umbria/articoli/2026/02/droga-e-armi-in-un-accampamento-nel-bosco-8bea0da0-6300-4a6e-9fc0-e7a59aaf5798.htmlwt_mc=2.social.fb.redtgrumbria_droga-e-armi-in-un-acc facebook
Il clan Mansouri, sovrani della droga a Rogoredo da 20 anni: i ‘cavallini’ nel bosco, i ‘contabili’ e le dosi a prezzi stracciati x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.