La droga nel bosco non è mia io dormivo solo in tenda ma per il giudice la sua versione è inverosimile

Il giovane marocchino arrestato nei boschi tra Capocavallo e Podere Saradino si trova ora in carcere. Durante l’interrogatorio, ha ripetuto che la droga non era sua e che dormiva solo in tenda. Il giudice però non gli ha creduto e ha convalidato l’arresto, ritenendo la versione troppo inverosimile. La procura ha sequestrato una grande quantità di stupefacenti e gli strumenti trovati con lui.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto del giovane marocchino sorpreso in un bivacco nascosto nei boschi tra Capocavallo e Podere Saradino, nel comune di Corciano, e trovato in possesso di una rilevante quantità di stupefacenti, strumenti per il.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

