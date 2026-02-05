La droga nel bosco non è mia io dormivo solo in tenda ma per il giudice la sua versione è inverosimile

Il giovane marocchino arrestato nei boschi tra Capocavallo e Podere Saradino si trova ora in carcere. Durante l’interrogatorio, ha ripetuto che la droga non era sua e che dormiva solo in tenda. Il giudice però non gli ha creduto e ha convalidato l’arresto, ritenendo la versione troppo inverosimile. La procura ha sequestrato una grande quantità di stupefacenti e gli strumenti trovati con lui.

