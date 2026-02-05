La disfatta

La guerra tra Russia e Ucraina continua a fare paura e a creare confusione. Sono passati quasi due anni dall’inizio del conflitto, e ancora non si vede una fine vicina. Chi ha vinto? Chi ha perso? La verità è che, adesso, nessuno può dirlo con certezza. Le battaglie si susseguono, e i civili pagano il prezzo più alto. Mentre le diplomazie si muovono a fatica, le vite cambiano in fretta, e il futuro resta difficile da prevedere.

Ammesso che a breve si faccia la pace tra Russia e Ucraina, chi ha vinto e chi ha perso? Ettore Valle via email Gentile lettore, nel marzo 2022, con la guerra in atto da poche settimane, un collega che ha entrature negli ambienti diplomatici americani, mi telefonò: "Non ti esporre. Le voci sono che la Russia sta per essere travolta, così dicono gli americani. Forse non accadrà, non lo so, ma nelle ambasciate Usa si sono tenuti dei party per la vittoria sulla Russia". Lo ringraziai – mi vuole bene e leggeva con preoccupazione i miei scritti – ma gli dissi che gli americani sbagliano sempre i conti e comunque intendevo esprimere il mio pensiero senza calcoli e timori.

