La discesa in notturna finisce male e la neve complica i soccorsi

Una discesa notturna si trasforma in emergenza per uno scialpinista bresciano. Il giovane si infortuna al ginocchio mentre scende in solitaria nella zona Stoi de Chegul, sul versante est di Cima Marzola. La neve e le ore notturne complicano i soccorsi, che arrivano solo dopo alcune ore di lavoro.

Una notte che non dimenticherà facilmente il giovane scialpinista bresciano salvato nelle scorse ore dal soccorso alpino nostrano dopo che si era infortunato a un ginocchio durante una discesa notturna (e in solitaria) in zona Stoi de Chegul, sul versante est di Cima Marzola.A dare l’allarme.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su Cima Marzola

Durante una discesa in montagna, quattro escursionisti sono stati soccorsi nella notte dopo che uno di loro si è infortunato a una gamba a causa di una distorsione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cima Marzola

Argomenti discussi: Coppa del Mondo. Schladming, lo slalom speciale è di Kristoffersen - Doppietta norvegese: Kristoffersen e McGrath; Sci alpino maschile, oggi gigante in notturna a Schladming: a che ora e dove vederlo in diretta; Coppa del mondo di sci, Kristoffersen vince slalom Schladming. Vinatzer 7°; Valsavarenche: raddoppia l’apertura notturna a Tor di Plan, si scia di giovedì e di sabato.

Sci: troppa neve a Crans Montana, prova cancellata e discesa breveUna forte nevicata notturna e la conseguente impossibilità di ripulire nel migliore dei modi il tracciato di gara ha costretto gli organizzatori di Crans Montana a cancellare la seconda prova cronomet ... ansa.it

Una forte nevicata notturna e la conseguente impossibilità di ripulire nel migliore dei modi il tracciato di gara ha costretto gli organizzatori di Crans Montana a cancellare la seconda prova cronometrata in vista della discesa femminile in programma domani. #A facebook

Lo so, è martedì e non è ancora tempo dei miei consueti tweet pre-weekend. Ma qui bisogna iniziare a parlare della situazione meteo prevista per Winston-Salem Temperature di ~25 °F (~ -4°C), in discesa a ~15 °F (~ -9°C) di sera (il Clash è in notturna), 35% x.com