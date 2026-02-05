La detective Klara Murnau racconta le sue indagini più incredibili Come quella volta in cui la moglie sospettava che il marito la tradisse In realtà lui si prostituiva en travesti

La detective Klara Murnau rivela alcuni dei casi più incredibili che ha affrontato. Ricorda, ad esempio, quando ha scoperto che la moglie sospettava un tradimento, ma in realtà l’uomo si prostituiva in incognito. Oppure l’indagine in cui ha sventato un caso di incesto, e quella in cui ha smascherato un tradimento diverso da quello che il marito credeva di aver scoperto. Non manca anche il salvataggio di un uomo da un ricatto estremo. Ogni caso ha messo alla prova le sue capacità e la sua determinazione.

Questo articolo su Klara Murnau è pubblicato sul numero 7 di Vanity Fair in edicola fino al 10 febbraio 2026. Regola numero uno: mai accettare casi di squilibrati, complottisti o complottisti squilibrati. «Ho dovuto gentilmente declinare l’invito a smascherare un padre sospettato di “imburrare” – sì, avete capito bene, imburrare – le tubature di casa, cosicché la figlia ingrassasse bevendo acqua burrosa. Ho rinunciato a tentare di sventare la presenza di un “satellite spia” negli occhi di un altro potenziale cliente. E ho persino detto no quando una coppia mi ha chiesto di scovare il nesso tra i loro movimenti oculari e alcuni rumori molesti prodotti dai dirimpettai». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La detective Klara Murnau racconta le sue indagini più incredibili. Come quella volta in cui «la moglie sospettava che il marito la tradisse. In realtà lui si prostituiva, en travesti» Approfondimenti su Klara Murnau “La gente guardandomi pensa che io sia un’attrice o una escort. La copertura più efficace? Il mio compagno”: la numero uno di Europol Klara Murnau svela tutti i segreti di una vera detective La boss di Europol, Klara Murnau, si racconta senza filtri. La moglie precipita dal balcone per sfuggire al marito violento. Il giudice: “Si prostituiva, non è femminicidio” Un incidente drammatico si è verificato a Ventimiglia, dove una donna è precipitata dal balcone nel tentativo di sfuggire a una situazione di violenza domestica. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Klara Murnau Argomenti discussi: La gente guardandomi pensa che io sia un’attrice, non immagina la verità. La copertura più efficace? Il mio compagno: la numero uno di Europol Klara Murnau svela tutti i segreti di una vera detective; La detective Klara Murnau racconta le sue indagini più incredibili. Come quella volta in cui la moglie sospettava che il marito la tradisse. In realtà lui si prostituiva, en travesti. La detective Klara Murnau racconta le sue indagini più incredibili. Come quella volta in cui «la moglie sospettava che il marito la tradisse. In realtà lui si prostituiva ...L’indagine in cui ha sventato un incesto, quella in cui ha scoperto il tradimento (ma non quello che credeva il coniuge), quella in cui ha salvato un uomo da un ricatto crudele. In questa seconda punt ... vanityfair.it La gente guardandomi pensa che io sia un’attrice, non immagina la verità. La copertura più efficace? Il mio compagno: la numero uno di Europol Klara Murnau svela ...Da Vienna a Tokyo, passando per la Brianza operaia, ritratto della signora in giallo italiana che ha fatto della versatilità la sua arma letale. E che ora racconta tutto (o quasi) in un libro ... ilfattoquotidiano.it Bionda, avvenente, appassionata di moda e fidanzata con un direttore d’orchestra. È proprio così che Klara Murnau riesce a passare inosservata. “La gente guardandomi pensa che io sia un’attrice. O una escort”, confida ridendo. Ed è esattamente questo l’eq facebook “La gente guardandomi pensa che io sia un’attrice, non immagina la verità. La copertura più efficace Il mio compagno”: la numero uno di Europol Klara Murnau svela tutti i segreti di una vera detective - Il Fatto Quotidiano ilfattoquotidiano.it/2026/02/02/la-… x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.