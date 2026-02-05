La denuncia di Nicolao | Lanterne spente da 6 mesi e buche trappola pericoli in vicolo Giardinello ai Tartari

Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione, denuncia che le lanterne nel vicolo Giardinello ai Tartari sono spente da sei mesi. Nel frattempo, le buche lungo la strada sono diventate una trappola per chi ci passa. Dopo aver chiesto più volte di sistemare le lampade, ora si occupa anche della sicurezza dell’asfalto, che mette a rischio pedoni e automobilisti. La situazione resta critica e nessuno si muove.

"Dopo avere sollecitato da sei mesi il ripristino delle lampade in vicolo Giardinello ai Tartari traversa di via Roma, ho iniziato a sollecitare anche la messa insicurezza dell'asfalto presente nella strada", lo afferma Antonio Nicolao vice presidente della prima circoscrizione.

