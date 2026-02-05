La denuncia di Giuseppe Santarelli Cgil | A14 la situazione è al limite dell' irreale

Giuseppe Santarelli, segretario della Cgil Marche, non ha peli sulla lingua. In un’uscita recente, ha detto che la situazione sull’autostrada A14 sta diventando insostenibile. I problemi si ripetono e sembrano senza fine, descritti come “al limite dell’irreale”. La sua denuncia mette in luce come le condizioni della strada siano ormai fuori controllo e rischino di creare seri disagi per automobilisti e lavoratori.

ANCONA – Il segretario generale della Cgil Marche Giuseppe Santarelli denuncia: «Quanto continua ad accadere sull'autostrada A14 è sempre più incredibile se non al limite dell'irreale». Infatti «abbiamo ricevuto nelle ultime settimane decine di segnalazioni di lavoratrici e lavoratori – fa sapere.

