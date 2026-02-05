La costumista di Hamnet ha trasformato Paul Mescal in uno Shakespeare mai visto rinunciando a tutto tranne che all’orecchino

La costumista di Hamnet ha rivoluzionato il look di Paul Mescal, rendendolo un Shakespeare che nessuno si aspetta. La scena tra la coppia centrale nel film di Chloé Zhao mostra già tensioni, anche prima che arrivi la tragedia. La differenza tra il loro rapporto si percepisce chiaramente, in un equilibrio delicato di emozioni e silenzi.

C'è una distanza tra la coppia centrale nel nuovo film di Chloé Zhao, Hamnet, anche prima che la tragedia li colpisca. Ci sono domande sul fatto che le loro famiglie consentiranno la loro unione, ma non è questo il punto. Agnes, interpretata da Jessie Buckley, ha uno spirito ardente che illumina lo schermo con emozione nuda. Il film si apre con Agnes nei boschi, quasi immersa nella natura che la circonda. Vestita di un rosso sangue profondo, Agnes incarna la forza della terra. William, interpretato da Paul Mescal, è diverso. Completamente innamorato, Agnes ispira in lui audacia, ma il suo stato naturale è più introspettivo, distaccato dal mondo turbolento che lo circonda. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Paul Mescal parla della sua interpretazione di Hamnet e rivela che per lui l’arte è l’unica religione.

