La consigliera regionale Alessandra Zeppieri è entrata in Sinistra Italiana
La consigliera regionale Alessandra Zeppieri passa da Polo Progressista a Sinistra Italiana. La sua scelta rafforza il partito di Nicola Fratoianni, che ora può contare su un’altra figura della politica regionale. Zeppieri ha deciso di aderire a Sinistra Italiana, ampliando così le fila del partito e rafforzando la presenza nel panorama politico locale.
Sinistra Italiana amplia le sue file. La consigliera regionale Alessandra Zeppieri, eletta nel febbraio 2022 con il Polo Progressista, entra a far parte del partito guidato da Nicola Fratoianni, e quindi dell'Alleanza Verdi-Sinistra. Alessandra Zeppieri aderisce a Sinistra ItalianaL'annuncio è.🔗 Leggi su Romatoday.it
