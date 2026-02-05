La Caterina Sforza di Kiefer esposta all’Unipol Tower

L’Unipol Tower di Milano apre le sue porte a una grande esposizione di Anselm Kiefer. Dal 9 febbraio e fino a giugno 2026, ospiterà un’opera dell’artista tedesco, attirando appassionati e curiosi. La mostra si inserisce nell’iniziativa di Unipol di valorizzare l’arte contemporanea e porta alla ribalta un lavoro che si ispira alla figura storica di Caterina Sforza.

Unipol celebra Anselm Kiefer aprendo le sue porte al grande pubblico: dal 9 febbraio al 30 giugno 2026 ospiterà un’opera del grande artista nell’ Unipol Tower in piazza Gae Aulenti. L’iniziativa si inserisce nella partnership che vede la Compagnia main sponsor della mostra “ Anselm Kiefer. Le Alchimiste ”, in programma a Palazzo Reale da sabato al 27 settembre 2026. La tela – visitabile gratuitamente previa prenotazione – vede come protagonista Caterina Sforza, una delle alchimiste celebrate dall’artista nella mostra e una delle figure storiche più affascinanti del Rinascimento italiano, reinterpretata da Kiefer attraverso la sua poetica fatta di materia, memoria e simbolismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Caterina Sforza di Kiefer esposta all’Unipol Tower Approfondimenti su Caterina Sforza Kiefer Classi senza aule e didattica attiva: un open day per scoprire la media Caterina Sforza La scuola media Caterina Sforza invita famiglie e studenti all’open day del 15 dicembre, un’occasione per scoprire un ambiente innovativo e coinvolgente. Nuovo riconoscimento per la Fumettoteca: la rivista 'Fumetto' dedica un servizio alla sezione ‘Caterina Sforza’ La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Caterina Sforza Kiefer Argomenti discussi: L’alchimista Caterina Sforza di Kiefer nella Unipol Tower di Milano; La Caterina Sforza di Kiefer esposta all’Unipol Tower; Onore e vanità, in mostra i condottieri della Forlì al tempo di Pino Ordelaffi e Caterina Sforza; Anselm Kiefer interpreta Caterina Sforza in mostra alla Unipol Tower. Kiefer ridà vita a Caterina Sforza e alle altre AlchimisteTra mito e memoria, materia e indagini al femminile. Nella Sala delle Cariatidi di Palazzo reale, l'artista celebra scienziate incomprese dalla storia ... rainews.it Caterina Sforza, successo per la mostra a fumettiGrande successo per l’iniziativa fumettistica ‘Mé a sò la cuntesa ad Furlé – Caterina Sforza In dal dijalet ad Rumagna’, promossa ed esposta nella Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ ... ilrestodelcarlino.it Kiefer ridà vita a Caterina Sforza e alle altre "Alchimiste". Tra mito e memoria, materia e indagini al femminile. Nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale (Milano), l'artista celebra scienziate incomprese dalla storia facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.