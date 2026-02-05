La Cassazione certifica | la ‘ndragheta in Trentino esiste Inchiesta Perfido confermate otto condanne

La Cassazione ha confermato che la ‘ndrangheta opera anche in Trentino. La sentenza ha certificato l’esistenza di questa organizzazione nel Nord Italia e ha confermato otto condanne nel quadro dell’inchiesta “Perfido”. Ora si sa con certezza che i mafiosi hanno stretto legami anche in una regione considerata finora tranquilla.

Ora c'è anche il timbro della Cassazione: la 'ndrangheta in Trentino esiste. Ed esistono gli insidiosi intrecci tra ambienti mafiosi e politica locale in quel Nord ricco che a volte si ritiene isola felice e indenne. La Suprema Corte nei giorni scorsi ha confermato le condanne per otto persone. In tutto le pene sono di 75 anni, 6 mesi e venti giorni. Si aggiungono a precedenti altre tre condanne ormai definitive. È la conclusione dell' inchiesta "Perfido " che aveva aperto uno squarcio sulle infiltrazioni nel mondo della cave di porfido in provincia di Trento. Un'indagine partita grazie alle coraggiose denunce del segretario comunale di Lona Lases, Marco Galvagni.

