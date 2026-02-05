La Casa dello Sport di Sky sbarca a Milano Cortina 2026 con una copertura olimpica completa

La Casa dello Sport di Sky si prepara a seguire da vicino i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. La tv ha annunciato una copertura completa, con notizie, commenti e approfondimenti dedicati agli eventi e agli atleti. La presenza sarà forte e costante, puntando a coinvolgere gli spettatori durante tutto il periodo olimpico.

La Casa dello Sport di Sky è pronta a vivere da protagonista i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 con una copertura editoriale speciale, fatta di news, commenti, highlights, approfondimenti e studi dedicati. Dal 6 al 22 febbraio, Sky offrirà aggiornamenti continui su tutte le gare, con edizioni dedicate su Sky Sport 24 e in streaming su NOW. Ogni giorno, alle 10, 15.30, 19 e 24, quattro ampi spazi di approfondimento denominati "Casa Italia" accompagneranno il pubblico con analisi, commenti e ospiti in uno studio completamente rinnovato. Una copertura live che si estenderà anche alle venue di gara, per vivere in tempo reale l'atmosfera dei Giochi con la qualità Sky Sport.

