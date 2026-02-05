La Carta docente si amplia, con 270 milioni di euro in più. Ora possono usarla anche i precari, non solo i docenti stabilizzati. Il governo ha deciso di aumentare i fondi e i servizi disponibili, rendendo più facile l’accesso a chi lavora nella scuola, anche in forma precaria. La misura punta a sostenere un settore che da tempo chiede più risorse e più equità.

AGI - Aumentano i fondi e i servizi della Carta docente, e aumenta anche la platea degli utilizzatori. Abbiamo deciso di aggiungere ai 400 milioni che sono destinati ogni anno alla Carta docente altri 270 milioni di euro tratti dai fondi europei. Inoltre abbiamo aggiunto 253.868 utilizzatori e cioè i precari sino al 30 giugno, e il personale educativo. Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un video social. La Carta docente, per legge, può essere impiegata solo per finalità di formazione — ha spiegato Valditara — ma era stata concepita male, perché si riferiva solo al personale di ruolo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Carta docente si allarga: 270 milioni in più e inclusi i precari

Approfondimenti su Carta Docente

La nuova carta docente arriverà con meno soldi sul conto, circa 400 euro in meno, ma offrirà più servizi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Carta Docente

Argomenti discussi: Carta del Docente 2026, quando arriva il bonus? Le novità; Carta docente: 400 euro l'importo e 270 milioni alle scuole per fornire PC, tablet in comodato d'uso. Decreto in arrivo; Carta Docente 2026 sbloccata: data, importo e novità; Carta del docente: ancora nessuna notizia. Riduzione dell’importo a 375 euro?.

Carta docente allargata ai precari, ma con meno soldi: cosa cambiaCarta docente 2025/26: il bonus formazione si estende ai precari, ma l’importo scende sotto i 400 euro. Ecco chi ne ha diritto, cosa si può ... alfemminile.com

Carta del docente 2026, è cambiato l'importo: a quanto ammonta? Tutte le novitàDopo vari rinvii e ritardi entro fine febbraio arriverà la Carta del Docente 2026 ma con delle novità, innanzitutto riguardanti l’importo. La Carte del Docente 2026 arriverà entro la fine del mese di ... notizie.it

Carta docente, ecco cosa è previsto. Venerdì alle 16:00 rispondiamo ai vostri quesiti! LINK AL PRIMO COMMENTO facebook

Aumentano i fondi per i servizi inerenti alla Carta del Docente x.com