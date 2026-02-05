La cardiologia di genere le giuste cure e la diagnostica | la Cardiotac

La cardiologia di genere torna a fare notizia con l’introduzione della Cardiotac. Il dottor Marco Boccalatte, responsabile dell’Unità Operativa di Cardiologia al Policlinico di Pozzuoli, spiega come questa nuova tecnologia possa migliorare le diagnosi e le cure per le donne. La Cardiotac permette di individuare più rapidamente eventuali problemi cardiaci, riducendo i tempi di attesa e migliorando le possibilità di successo delle terapie. Gli esperti sottolineano l’importanza di una diagnosi più precisa, soprattutto nelle donne, spesso sottodiagnosticate.

Ce ne carta il dr. Marco Boccalatte, dir UOVC Cardiologia del PO di Pozzuoli e la dr.ssa Serena dell'Aversana, dir medico radiodiagnostica del PO di Pozzuoli.

