( a skanews) — «Sto aspettando con ansia buona di incontrare i miei colleghi straordinari che canteranno a San Siro, sono una privilegiata italiana che può partecipare alla cerimonia di apertura dei giochi olimpici. Ringrazio chi mi ha invitato, farò una cosa che non ho mai fatto prima e spero di farla bene» così Laura Pausini racconta l’emozione di essere stata chiamata per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina allo Stadio di San Siro. Laura Pausini a San Siro alla cerimonia d’apertura dei giochi olimpici, venerdì 6 febbraio. In occasione della presentazione del suo nuovo album Io Canto 2 ha raccontato la sua poca attitudine agli sport invernali ma contemporaneamente ha detto di essere affascinata dall’incontro con gli atleti e ha aggiunto che nello sport, un po’ come nella musica, serve tanta disciplina. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante ha presentato il nuovo album Io Canto 2 e aspetta la co-conduzione di Sanremo. Ma il focus, per ora, è tutto su Milano Cortina

Laura Pausini torna con un nuovo album, “Io canto 2”.

