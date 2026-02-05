La campionessa olimpica di pugilato Imane Khelif ha spiegato di aver fatto trattamenti ormonali per abbassare a zero il testosterone. Lo ha detto in un’intervista al quotidiano francese

AGI - La campionessa olimpica di pugilato Imane Khelif ha rivelato in un'intervista al quotidiano sportivo francese "L'Equipe" di essersi sottoposta a trattamenti ormonali per abbassare i suoi livelli di testosterone in vista dei Giochi del 2024, ma ha ribadito di non essere "transgender". "Ho ormoni femminili. E la gente non lo sa, ma ho seguito trattamenti ormonali per abbassare i miei livelli di testosterone per le competizioni", ha dichiarato la ventiseienne algerina. Khelif ha poi confermato di avere il gene Sry, localizzato sul braccio corto del cromosoma Y, che indica la mascolinità. "Sì, ed è naturale", ha detto, aggiungendo di essere "circondata da medici, un professore mi sta monitorando. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La campionessa di pugilato, Imane Khelif: "Ho abbassato il testosterone a zero"

