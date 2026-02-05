La caduta il semolino la cintura tagliata | il cold case senza soluzione di Manuela Murgia

La scomparsa di Manuela Murgia resta irrisolta dopo anni. La sua sparizione non può essere ignorata, anche se il tempo è passato. Le indagini sono state ferme, ma la famiglia e gli investigatori non si arrendono. Continuano a cercare risposte su quella giornata che ha cambiato tutto.

Quello di Manuela Murgia non è un caso che merita di finire nel dimenticatoio. È necessario, e importante, indagare, anche se il tempo è passato, troppo tempo. Una giovane vita spezzata e tanti dubbi: a questo cold case è stata spesso associata l'idea del suicidio, un'idea cui la famiglia non ha mai creduto, e non a torto, tanto che le attuali indagini stanno restituendo margini per cercare il responsabile o i responsabili. "Mi colpisce molto in questo caso la questione della definizione dei termini. Un conto è dire che si tratta di suicidio, un conto è dire che non si hanno elementi per dire che è omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Dopo 31 anni, Manuela Murgia fa un passo avanti nelle indagini sulla morte di una ragazza di 16 anni.

Manuela Murgia: “L’esclusione di uno specifico soggetto come donatore non equivale in alcun modo all’assenza di terzi coinvolti, tanto più che i profili genetici restano disponibili per futuri confronti”. Nota degli avvocati della famiglia della ragazza scomparsa i facebook

Manuela Murgia, un giallo lungo 31 anni. L’ultimo esame: segni compatibili con la caduta dall’alto x.com