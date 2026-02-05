La bomba alla sede degli Irriducibili e l'ok di Senese | per la procura quello di Diabolik è un omicidio di mafia

La procura ha fatto sapere che l'esplosione alla sede degli Irriducibili e l'ok di Senese indicano che l'omicidio di Diabolik, il capo ultras della Lazio, è un omicidio di mafia. Il processo d’appello contro Alejandro Gustavo Musumeci, condannato all’ergastolo, si riaprirà il 16 febbraio.

Il 16 febbraio prossimo riprenderà il processo d’appello nei confronti di Alejandro Gustavo Musumeci, condannato all’ergastolo per aver ucciso il capo ultras della Lazio.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Irriducibili Lazio Da capi degli Irriducibili a ras della criminalità romana: così Pluto ha raccolto il testimone di Diabolik Vandalizzata la storica sede di Fratelli d’Italia alla Garbatella: “Clima d’odio contro di noi” #Garbatella-Fratelli-d’Italia || Questa mattina, qualcuno ha preso di mira la sede di Fratelli d’Italia nella zona Garbatella a Roma. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Irriducibili Lazio Argomenti discussi: Allarme bomba al centro di smistamento Poste di Catania: cinque pacchi sospetti, evacuati i dipendenti; Contatti tra la Santa Sede e la Fraternità San Pio X per evitare strappi; Napoli, il Rotary Club abbraccia il progetto Impronte sull'acqua: cena di beneficenza al Casale dei baroni; Minacce di morte al sindaco, polizia nella sede di Možemo: esplode il caso Thompson. Bomba carta davanti alla sede dell’Union di Santa Fe, è dei tifosi: La prossima esploderàDavanti alla sede dell’Union di Santa Fe, la parte più dura e intransigente della tifoseria ha fatto recapitare una bomba carta con un chiaro biglietto minatorio: O entriamo tutti o la prossima ... fanpage.it San Michele di Serino, bomba carta alla sede del Pd: «Atto intimidatorio»Ascoltate alcune persone dai carabinieri per l'attentato intimidatorio ai danni del circolo Pd di San Michele di Serino. E ora viene fuori l'ipotesi che quella sede sia stata scelta a caso, perché una ... ilmattino.it Basket Mestre 1958 65 - Irriducibili 32 Coach G e la tristezza. Immagini che mai avremmo voluto vedere. Non aggiungiamo altro. #irriducibilibasketpadova #mission #tantaroba #pallacanestro #csivenezia #csibasket #vitaCSI facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.