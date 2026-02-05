La banda della marmotta finisce in carcere | specializzati nei furti al bancomat
La banda della marmotta è finita in manette. Cinque persone sono state arrestate nel Napoletano, tutte ritenute responsabili di furti ai bancomat. La gang, specializzata in questo tipo di colpi, aveva colpito anche ieri ad Agerola, in viale della Vittoria. La polizia ha messo fine alla loro serie di furti, portando via i componenti prima che potessero continuare.
Cinque arresti nel Napoletano, la banda aveva colpito anche ieri ad Agerola, in viale della Vittoria. Per seminare gli agenti, lanciati chiodi a tre punti.🔗 Leggi su Fanpage.it
