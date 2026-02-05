La banda della marmotta finisce in carcere | specializzati nei furti al bancomat

La banda della marmotta è finita in manette. Cinque persone sono state arrestate nel Napoletano, tutte ritenute responsabili di furti ai bancomat. La gang, specializzata in questo tipo di colpi, aveva colpito anche ieri ad Agerola, in viale della Vittoria. La polizia ha messo fine alla loro serie di furti, portando via i componenti prima che potessero continuare.

