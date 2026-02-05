Kronos Expo a Castellammare di Stabia | Nicola Giaquinta ospite d’onore della manifestazione culturale
A Castellammare di Stabia, si inaugura una nuova fiera dedicata al collezionismo. Nicola Giaquinta, calabrese esperto di collezioni e cultura, è stato ospite d’onore alla Kronos Expo. La manifestazione si svolge nel cuore della “perla del Golfo di Napoli” e attira appassionati da tutta la regione. Tra esposizioni di monete, francobolli e carte antiche, si respira un’aria di curiosità e passione per la storia.
**Nicola Giaquinta, il calabrese che parla di collezioni e cultura a Castellammare di Stabia** A Castellammare di Stabia, nel cuore della “perla del Golfo di Napoli”, si apre una nuova manifestazione culturale, dedicata al collezionismo, alla numismatica, alla filatelia e alla storia delle carte postali. Si tratta di **Kronos Expo 2026**, evento organizzato da **l’ANFC – l’Associazione Numismatica, Filatelica e Collezionistica**, con un impegno particolare per l’esperienza e la qualità del luogo. La manifestazione, aperta al pubblico gratuitamente, si tiene presso l’Hotel dei Congressi, in Viale Puglia, 45, un’area facilmente raggiungibile dal traffico autostradale, e offre ai visitatori un ambiente unico, con vista panoramica sul Monte Faito. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Collezionismo e cultura: a Castellammare di Stabia arriva Kronos Expo, ospite d'onore l'esperto calabrese Nicolò Giaquinta
A Castellammare di Stabia si prepara una nuova grande occasione per gli appassionati di collezionismo.
