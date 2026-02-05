Knicks e Bulls scambiano Yabusele con Terry | tutti i dettagli

I New York Knicks e i Chicago Bulls hanno ufficialmente scambiato Yabusele con Terry. La mossa cambia le rotazioni delle due squadre e potrebbe influenzare le strategie future. Entrambi i club hanno deciso di fare questa mossa per rafforzare le proprie linee e rispondere alle esigenze di stagione. È un movimento che potrebbe aprire nuovi scenari per le prossime partite.

In stagione, due delle franchigie NBA hanno chiuso uno scambio diretto che modifica le rotazioni e i progetti a medio termine. Guerschon Yabusele passa a Chicago, mentre Dalen Terry arriva a New York. L'accordo è stato definito tra le parti e resta subordinato all'approvazione finale da parte della NBA, con i passaggi burocratici ancora in corso. L'operazione punta a offrire nuove opzioni tattiche e a bilanciare le esigenze delle due squadre nel momento clou della stagione. La transazione comporta una modifica sostanziale alle rotazioni: Yabusele lascia la maglia dei Knicks per unirsi al roster dei Bulls, aprendosi nuove prospettive sulla profondità di reparto.

