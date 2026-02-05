Kim Zolciak Kroy Biermann Sign Temporary Custody Agreement Amid Divorce

Kim Zolciak e Kroy Biermann hanno raggiunto un accordo temporaneo sulla custodia dei figli. La coppia sta attraversando una fase difficile di separazione e, dopo settimane di tensioni, hanno deciso di mettere nero su bianco le modalità di affidamento dei bambini. La notizia arriva a pochi giorni dalle prime indiscrezioni di un divorzio complicato e prolungato. Ora si aspettano le prossime mosse e la formalizzazione ufficiale dell’accordo.

Progress in the nasty divorce involving Kim Zolciak and Kroy Biermann. it appears they've hammered out a child custody agreement. but it's only temporary. The estranged couple sat down for a mediation session Tuesday last week, according to new legal docs obtained by TMZ. which resulted in a temporary custody agreement signed by Kim and Kroy. It's unclear what the custody agreement entails. all the docs say is they signed a deal. Kim and Kroy have four minor children. sons KJ, Kash and Kane, plus daughter Kaia. The ugly divorce has been dragging on for over 2 years now. but this appears to indicate some signs of progress.

