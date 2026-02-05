Kate Middleton torna a parlare della sua esperienza col cancro in un video pubblicato sui social di Kensington Palace. La Duchessa ha voluto mandare un messaggio di vicinanza a chi lotta contro la malattia, ricordando che non si è mai soli. Lo ha fatto in occasione del World Cancer Day, condividendo il suo racconto personale per sensibilizzare l’opinione pubblica.

Ad accompagnare le immagini, una musica rilassante e la sua voce fuori campo, dolce e rassicurante: «In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, il mio pensiero è rivolto a tutti coloro che stanno affrontando una diagnosi, che sono in cura o che cercano la via della guarigione». Kate ha ricordato l’importanza di un team di supporto durante la chemioterapia, sottolineando che qualità come gentilezza, empatia e compassione sono fondamentali nei momenti di maggiore fragilità del paziente. «Il cancro tocca così tante vite: non solo i pazienti, ma anche le famiglie, gli amici e chi si prende cura di loro». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton e il cancro: «Non siete soli»

Approfondimenti su Kate Middleton

Kate Middleton ha recentemente consegnato un simbolico dono all’Oak Cancer Centre di Sutton, dedicato ai pazienti affetti da cancro.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Kate Middleton’s real life behind palace doors | #royal

Ultime notizie su Kate Middleton

Argomenti discussi: Kate Middleton e Natalie Barrows, cosa succede se la principessa e la sua assistente personale si vestono esattamente nello stesso modo?; Kate Middleton ha condiviso un raro dettaglio sulla camera da letto della principessa Charlotte; Kate Middleton in Galles, la principessa visita le fabbriche tessili; William e Kate Middleton hanno divorziato in segreto: la verità sull’indiscrezione.

Kate Middleton e il cancro: «Non siete soli»In occasione del World Cancer Day, Kate Middleton torna a raccontare la sua esperienza con il cancro in un video condiviso sui canali ufficiali di Kensington Palace. Parla di paura e stanchezza, ma an ... vanityfair.it

Kate Middleton, il grave errore di stile. È stato un vero disastroKate Middleton ha commesso un tremendo errore di stile che poteva trasformarsi in un incidente diplomatico. L’esperta: Un disastro. dilei.it

Kate Middleton è in Galles e la tappa che fa più rumore è quella da Hiut Denim, l’azienda artigianale diventata famosa nel 2018 grazie a Meghan Markle e ai suoi jeans skinny. Un ritorno sotto i riflettori per un brand legato a uno dei momenti simbolo dell’“effett facebook

Venti e piogge incessanti non sono riusciti a fermare ieri Kate Middleton e la sua lunga passeggiata nell’impervia e gelida campagna inglese x.com