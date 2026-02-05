Kamate e un debutto da sogno con l’Inter | Il lavoro è appena iniziato

Kamate debutta con l’Inter e si gode il momento. Il giovane attaccante ha segnato la sua prima rete e sui social ha scritto un messaggio: “Il lavoro è appena iniziato”. La sua prestazione ha attirato l’attenzione, ma ora l’obiettivo è continuare a crescere e contribuire alla squadra. Per il momento, il debutto è stato positivo, ma Kamate sa che ci sarà ancora tanto da lavorare.

Inter News 24 Kamate festeggia così il debutto con l'Inter con un chiaro messaggio sui social: ecco le parole condivise. La notte di San Siro contro il Torino non ha regalato a Cristian Chivu solo la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, ma ha consacrato un nuovo protagonista: Issiaka Kamate. Il classe 2004, schierato dal primo minuto dal tecnico nerazzurro, ha risposto con una prestazione di altissimo livello, servendo anche l'assist che ha spianato la strada verso la vittoria. Una serata indimenticabile per il giovane esterno, che ha dimostrato di poter stare stabilmente tra i "grandi". Kamate e Cocchi, una notte speciale: Bello vincere e aiutare questa squadra. Issiaka Kamate, debutto da protagonista: chi è il giovane esterno dell'Inter decisivo in Coppa Italia. Nato nel 2004 ad Aulnay-sous-Bois, nella periferia di Parigi, Kamate è un esterno offensivo capace di agire su entrambe le fasce. Dopo i primi passi nel calcio francese con squadre locali, viene

