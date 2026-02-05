K-Pop Carnival Contest a Zoomarine

Il K-pop invade Zoomarine con il primo “K-Pop Carnival Contest”. Sabato 7 e domenica 8 febbraio, e poi di nuovo il weekend successivo, il parco si trasforma in un palcoscenico per le fan e i gruppi di questa musica arrivata dall’Oriente. Gli appassionati si sfidano con coreografie e cover, mentre il pubblico si prepara a vivere due fine settimana all’insegna della musica e della danza.

Sabato 7 e domenica 8 e, ancora, sabato 14 e domenica 15 febbraio il fenomeno K-pop raggiunge Zoomarine con l'arrivo della prima edizione del "K-Pop Carnival Contest". Nel parco divertimenti di Pomezia, dal 7 febbraio, si celebra l'ingegno, ovvero quello che le famiglie utilizzeranno per ridurre.

