Juvenus Palladino | da possibile allenatore bianconero a avversario

Da ilprimatonazionale.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Palladino si prepara ad affrontare la Juventus, ma questa volta come avversario. L’Atalanta di Raffaele Palladino ha superato agevolmente gli ottavi di Coppa Italia, battendo il Genoa con un netto 4-0. La squadra bergamasca si dimostra in forma, mentre il futuro di Palladino sulla panchina bianconera sembra ormai un ricordo lontano.

Palladino, la Juventus e i casi del destino L’Atalanta di Raffaele Palladino è passata agilmente gli ottavi di Coppa asfaltando il Genova con un sonoro 4-0. Ai quarti la Juventus affronterà gli orobici di Raffaele Palladino. Per l’ex allenatore del Monza quella contro la Juventus sarà una sfida dal sapore L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juvenus palladino da possibile allenatore bianconero a avversario

© Ilprimatonazionale.it - Juvenus, Palladino: da possibile allenatore bianconero a avversario

Approfondimenti su Juvenus Palladino

Juvenus, i precedenti con Palladino in vista dei quarti con l’Atalanta

Palladino difende Chivu, l’allenatore della Dea si schiera con l’allenatore rumeno «Rigore inesistente»

Palladino si schiera a difesa di Chivu, commentando la decisione arbitrale sul rigore, definendola inesistente.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

INTER AI PLAYOFF CHIVU CRITICHE A SOMMER LUIS HENRIQUE #inter #chivu #championsleague #news

Video INTER AI PLAYOFF CHIVU CRITICHE A SOMMER LUIS HENRIQUE? #inter #chivu #championsleague #news

Ultime notizie su Juvenus Palladino

Argomenti discussi: Palladino e Carnesecchi alla vigilia della Juventus: Passiamo il turno senza pressioni, ci teniamo; Palladino è Mister Personalità: il suo segreto e perché allenerà la Juve, dove meritava di più; Coppa Italia, Palladino accoglie Spalletti: Sfida affascinante, daremo tutto per passare il turno; Atalanta-Juventus, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni.

Atalanta-Juventus, i convocati di mister PalladinoAtalanta-Juventus, Coppa Italia Frecciarossa: ecco i 24 convocati di Palladino per il quarto di finale in programma a Bergamo. calcioatalanta.it

juvenus palladino da possibileAtalanta, la probabile formazione contro la Juventus in Coppa ItaliaLe possibili scelte di Raffaele Palladino su gli 11 titolari che scenderanno in campo nella sfida di Coppa Italia contro la Juventus ... gianlucadimarzio.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.