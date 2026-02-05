Juvenus Palladino | da possibile allenatore bianconero a avversario

Palladino si prepara ad affrontare la Juventus, ma questa volta come avversario. L’Atalanta di Raffaele Palladino ha superato agevolmente gli ottavi di Coppa Italia, battendo il Genoa con un netto 4-0. La squadra bergamasca si dimostra in forma, mentre il futuro di Palladino sulla panchina bianconera sembra ormai un ricordo lontano.

Palladino, la Juventus e i casi del destino L’Atalanta di Raffaele Palladino è passata agilmente gli ottavi di Coppa asfaltando il Genova con un sonoro 4-0. Ai quarti la Juventus affronterà gli orobici di Raffaele Palladino. Per l’ex allenatore del Monza quella contro la Juventus sarà una sfida dal sapore L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Palladino si schiera a difesa di Chivu, commentando la decisione arbitrale sul rigore, definendola inesistente.

