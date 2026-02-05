Juventus | perchè insistere su Zhegrova?

La Juventus continua a puntare su Edon Zhegrova, nonostante le critiche e le perplessità. A sei mesi dal suo arrivo in bianconero, il giocatore rimane uno dei nomi più chiacchierati del mercato estivo 2025. La società crede nelle sue qualità e non sembra intenzionata a mollare, anche se le valutazioni sul suo rendimento sono ancora contrastanti. Gli tifosi si dividono, ma la dirigenza mantiene la linea: Zhegrova ha ancora spazio per dimostrare il suo valore.

A sei mesi dall'arrivo in bianconero, Edon Zhegrova resta uno dei volti più discussi del mercato estivo 2025 della Juventus. Arrivato dal Lille il 1° settembre 2025 per circa 14,3 milioni di euro più bonus (fino a 3 milioni aggiuntivi legati a obiettivi), l'esterno destro kosovaro classe 1999 ha firmato

