juventus palladino atalanta juve forte daremo tutto

Da ilprimatonazionale.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha parlato prima della partita contro la Juventus. Ha detto che i nerazzurri vogliono essere competitivi e che daranno il massimo per passare il turno. Ha anche sottolineato che giocheranno davanti ai loro tifosi, contro una squadra piena di campioni. La sfida si avvicina e l’Atalanta si prepara a dare battaglia.

Le parole di Palladino a Mediaset “Giochiamo davanti al nostro pubblico, vogliamo essere competitivi contro una squadra piena di campioni e daremo tutto per passare il turno”. Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, commenta ai microfoni di Sport Mediaset il quarto di finale di Coppa Italia contro la Juventus a Bergamo. “Affrontiamo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

