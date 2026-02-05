Juventus Palladino Atalanta Juve forte daremo tutto

Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha parlato prima della partita contro la Juventus. Ha detto che i nerazzurri vogliono essere competitivi e che daranno il massimo per passare il turno. Ha anche sottolineato che giocheranno davanti ai loro tifosi, contro una squadra piena di campioni. La sfida si avvicina e l’Atalanta si prepara a dare battaglia.

Le parole di Palladino a Mediaset "Giochiamo davanti al nostro pubblico, vogliamo essere competitivi contro una squadra piena di campioni e daremo tutto per passare il turno". Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, commenta ai microfoni di Sport Mediaset il quarto di finale di Coppa Italia contro la Juventus a Bergamo.

