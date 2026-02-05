Juventus Moggi a RBN Spalletti ha risolto problemi

Luciano Moggi elogia Spalletti e la Juventus. Durante un intervento su Radio Bianconera, Moggi ha detto che il tecnico ha risolto molti problemi e ha fatto un buon lavoro in questi mesi. Ha anche parlato positivamente della squadra, senza entrare troppo nei dettagli. Moggi si è mostrato soddisfatto dell’andamento della Juve sotto la guida di Spalletti.

Le parole di Moggi Luciano Moggi, intervenuto su Radio Bianconera, ha elogiato il lavoro svolto da Luciano Spalletti in questi mesi e promosso la Juve. "Il problema più importante che aveva la Juventus negli ultimi tempi, a mio avviso è stato risolto con l'arrivo di un tecnico del calibro di

