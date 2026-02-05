Juventus-Lazio | orari trasmissione TV e streaming per il match di sabato

La partita tra Juventus e Lazio si giocherà sabato alle 20:30. È la 24ª giornata di Serie A e i tifosi sono già in fermento. La sfida si prevede intensa e ricca di emozioni, con entrambe le squadre pronte a mettere in campo tutta la loro qualità tecnica.

Il match tra Juventus e Lazio, protagonista della 24ª giornata di Serie A 20252026, si svolgerà il 8 febbraio alle ore 20:30 in una sfida che promette emozione, tensione e un'alta qualità tecnica. Il match, in programma all'interno dello Stadio comunale del Verona, vedrà i bianconieri affrontare la Lazio con l'obiettivo di consolidare la propria classifica, dopo aver mostrato negli ultimi tempi una forma e un andamento meno regolare. La partita, iniziata alle 20:30 del 8 febbraio, sarà trasmessa in diretta su DAZN, la principale piattaforma dedicata alla Serie A, consentendo ai tifosi di seguirlo comodamente anche da remoto.

