Juventus | idea Lobotka per l’estate 2026?

La Juventus pensa già al mercato estivo del 2026 e il nome che circola con più insistenza è quello di Stanislav Lobotka. La società bianconera ha in programma di rafforzare il centrocampo e il centrocampista del Napoli sembra essere uno dei principali obiettivi. La trattativa non è ancora aperta, ma i dirigenti stanno studiando tutte le possibilità per portarlo a Torino.

