Juventus | idea Lobotka per l’estate 2026?
La Juventus pensa già al mercato estivo del 2026 e il nome che circola con più insistenza è quello di Stanislav Lobotka. La società bianconera ha in programma di rafforzare il centrocampo e il centrocampista del Napoli sembra essere uno dei principali obiettivi. La trattativa non è ancora aperta, ma i dirigenti stanno studiando tutte le possibilità per portarlo a Torino.
Nel calciomercato estivo 2026, la Juventus di Luciano Spalletti sta già pianificando mosse importanti per rafforzare il centrocampo, e uno dei nomi caldi è quello di Stanislav Lobotka. Il regista slovacco, attualmente pilastro indiscusso del Napoli, potrebbe rappresentare il colpo ideale per il tecnico toscano, che lo ha valorizzato al L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
