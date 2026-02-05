Juventus | idea Lobotka per l’estate 2026?

Da ilprimatonazionale.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus pensa già al mercato estivo del 2026 e il nome che circola con più insistenza è quello di Stanislav Lobotka. La società bianconera ha in programma di rafforzare il centrocampo e il centrocampista del Napoli sembra essere uno dei principali obiettivi. La trattativa non è ancora aperta, ma i dirigenti stanno studiando tutte le possibilità per portarlo a Torino.

Nel calciomercato estivo 2026, la Juventus di Luciano Spalletti sta già pianificando mosse importanti per rafforzare il centrocampo, e uno dei nomi caldi è quello di Stanislav Lobotka. Il regista slovacco, attualmente pilastro indiscusso del Napoli, potrebbe rappresentare il colpo ideale per il tecnico toscano, che lo ha valorizzato al L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus idea lobotka per l8217estate 2026

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: idea Lobotka per l’estate 2026?

Approfondimenti su Juventus Lobotka

Senesi Juve, occhi puntati sul difensore in scadenza col Bournemouth: si scalda questa idea in vista dell’estate 2026! Tutti i dettagli

Pagelle – Il Napoli dell’asse Lobotka-McTominay, ormai è inutile piangere sul denaro buttato in estate

Analisi obiettiva della sfida tra Napoli e Sassuolo, con focus sull'andamento della squadra e le prestazioni dei singoli.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Juventus Lobotka

Argomenti discussi: Il nuovo Lobotka, le basi per Kessie-Senesi, Mingueza e l'idea da Roma: Ottolini per il futuro Juve; Senesi Juve Ottolini accelera per bruciare la concorrenza | presentata l’offerta al centrale del Bournemouth Tutti i dettagli; Senesi Juve il giocatore lo ha già comunicato al Bournemouth! E c’è un vantaggio burocratico; Continassa Juve | Joao Mario sempre più vicino all’addio Si raffredda la pista Kolo Muani.

juventus idea lobotka perJuventus, idea Lobotka per l’estate? Spalletti chiama il registaLa Juventus di Luciano Spalletti pensa a Stanislav Lobotka: possibile assalto estivo al regista del Napoli per la nuova mediana. europacalcio.it

juventus idea lobotka perCalciomercato Juventus, idea Lobotka per l'estate?La Juventus di Luciano Spalletti in estate potrebbe puntare su Stanislav Lobotka. Il centrocampista azzurro è stato tra i pilastri del suo Napoli e non è escluso un ricongiungimento a Torino. fantacalcio.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.