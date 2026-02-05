Juventus Del Piero La Juve di Spalletti e Yildiz è da scudetto

La Juventus torna a parlare di scudetto, questa volta con la voce di Alessandro Del Piero. La leggenda bianconera ha commentato la squadra di Luciano Spalletti e il talento turco Yildiz, dicendo che questa Juve può puntare al titolo. Del Piero ha detto che la rosa e la guida tecnica sono pronte per fare bene, e ora bisogna solo vedere come si svilupperà il campionato.

La leggenda della Juventus Alessandro Del Piero ha parlato dei bianconeri, di Yildiz e del Tecnico Luciano Spalletti in una recente intervista. Le parole di Del Piero L'ex capitano della Juve ha elogiato il lavoro di Luciano Spalletti, commentato lo spareggio con il Galatasaray ma ha anche parlato di

