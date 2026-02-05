Juventus contro l’Atalanta previsto un turnover obbligato

La Juventus prepara un turnover obbligato per la partita di giovedì 5 febbraio contro l’Atalanta, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. La squadra bianco-nera si sposterà a Bergamo, dove affronterà i padroni di casa alla New Balance Arena, in una sfida importante e da non sbagliare.

Andrà in scena giovedì 5 febbraio la seconda partita dei quarti di finale di Coppa Italia. La Juventus, per ragioni di piazzamento sfavorevole, si recherà alla New Balance Arena di Bergamo per sfidare l’ Atalanta. La squadra di Raffaele Palladino, nonostante il brutto finale di League Phase di Champions League, sta vivendo un complessivo buon momento, soprattutto in Serie A, dove a fronte di un inizio shock, si trova attualmente al settimo posto. Anche la squadra di Luciano Spalletti vuole proseguire la sua andatura a vele spiegate. Non sarà facile, in quanto l’attuale calendario bianconero vede Yildiz e compagni in una situazione i cui è vietato riposarsi.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Approfondimenti su Juventus Atalanta

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Juventus-Atalanta: Tudor tra turnover, tattiche e fiducia

Ultime notizie su Juventus Atalanta

Argomenti discussi: Atalanta-Juventus, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia; Atalanta-Juventus, le probabili: Cabal a sinistra, Thuram in panchina. Raspadori titolare; Atalanta-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Atalanta-Juventus: probabili formazioni Coppa Italia, orario e dove vederla in tv e streaming.

Dove vedere Atalanta-Juve di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orarioA Bergamo in palio il pass per le semifinali del torneo contro la vincente di Bologna-Lazio: le probabili scelte di Palladino e Spalletti ... corrieredellosport.it

Coppa Italia, Juve: Yildiz c'è per la trasferta contro l'Atalanta(ANSA) - TORINO, 05 FEB - La Juventus è in partenza con direzione Bergamo, alle 21 di questa sera i bianconeri sfideranno l'Atalanta per cercare il pass per le semifinali di Coppa Italia. Anche Kenan ... msn.com

Juventus's Predicted Lineup Vs Atalanta facebook

Palladino elogia la Juventus Alla vigilia di Atalanta-Juventus, l'ex bianconero ha risposto ad una battuta: non toglierebbe nessuno della rosa avversaria Voi chi rubereste all'Atalanta #Juventus #Atalanta #Palladino #SpazioJ x.com