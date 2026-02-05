Juve Perin sicuro | Continuerò come ho sempre fatto a dare tutto me stesso per questi colori

Mattia Perin si presenta sicuro prima della partita contro l’Atalanta. Il portiere della Juventus ha detto chiaramente che continuerà a dare il massimo, come sempre, per i colori banchini. Nessuna esitazione, solo determinazione.

Mattia Perin torna a parlare prima di Juventus-Atalanta.

Juventus, Perin: Siamo usciti dalla zona di comfort. Mercato? Ormai è passatoMattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dalla gara dei quarti di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta:. tuttomercatoweb.com

Calciomercato Juve, Perin via: c’è il preferito di Comolli. E spunta un sacrificato di lusso…TORINO - La priorità del Genoa resta Mattia Perin. La priorità di Mattia Perin resta il Genoa. Le tempistiche e le modalità, invece, sono ancora da definire. Ci vorranno ancora almeno dieci giorni ... tuttosport.com

