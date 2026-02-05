Juve Galatasaray i turchi si rinforzano ancora! Colpo dal Bayern Monaco lo volevano in passato anche i bianconeri

La squadra turca si muove sul mercato, cercando di rafforzarsi in vista della Champions League. Questa volta hanno preso un giocatore dal Bayern Monaco, un colpo che i tifosi della Juve avevano già tentato di ottenere in passato. La corsa al rafforzamento continua, e il Galatasaray si prepara a sfidare le grandi d’Europa.

Juve Galatasaray, i turchi si rinforzano ancora in vista della Champions! Colpo dal Bayern Monaco, lo volevano in passato anche i bianconeri. La Juve osserva le evoluzioni del calciomercato internazionale, dove si registra un movimento significativo che coinvolge la rivale dei bianconeri in Champions. Un colpo di scena infiamma il Bosforo: Sacha Boey è pronto a vestire nuovamente la maglia del Galatasaray. Quello che inizialmente sembrava solo un rumors si è trasformato in una solida realtà nelle ultime ore: il terzino destro, francese classe 2000, ha trovato l'accordo definitivo per lasciare il Bayern Monaco e fare ritorno nel club che lo ha lanciato nel grande calcio.

