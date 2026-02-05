Juve colpaccio in attacco | c’è il comunicato ufficiale
La Juventus annuncia l’arrivo di un nuovo attaccante, rafforzando la rosa nel cuore della stagione. La società ha rilasciato un comunicato ufficiale, confermando l’operazione che porta un nuovo volto in attacco. I tifosi sono già in fermento, pronti a vedere come si inseriranno nel reparto offensivo bianconero.
Calciomercato Juventus sempre in fermento anche dopo la chiusura della finestra invernale: ecco chi arriva in bianconero. Juve concentrata sul campo in vista dei prossimi impegni di campionato e Champions League, ma anche attenta al calciomercato nonostante la recente chiusura della finestra invernale di gennaio. I bianconeri, infatti, hanno appena concluso l’operazione per quello che è considerato da tutti come uno dei migliori prospetti del panorama calcistico europeo. I calciatori della Juve (Ansa) – Calciomercato.it Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sui canali del club bianconero: “ È ufficiale l’arrivo alla Juventus di Esad Deniz: il giovane talento dal doppio passaporto – turco e olandese – ha firmato un accordo che lo legherà al Club bianconero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
