Jujitsu a Genova il Grand Prix internazionale con 24 nazioni e oltre 250 atleti

Sabato e domenica, il Palasport di Genova si riempirà di atleti da tutto il mondo. Oltre 250 praticanti di jujitsu provenienti da 24 nazioni si sfideranno nel Grand Prix internazionale. L’evento, che si svolge dalle 9:00 di mattina, porta nella città un grande torneo valido per il ranking della Ju Jitsu International Federation. Un’occasione per vedere da vicino le migliori tecniche e i giovani talenti di questa disciplina.

Sabato 7 e domenica 8 febbraio, a partire dalle 9:00, il Palasport di Genova ospiterà il Grand Prix di Genova di Jujitsu, torneo internazionale valido per il ranking della Ju Jitsu International Federation.La competizione è riservata alla categoria Adults (+18) e vedrà in gara 267 atleti.🔗 Leggi su Genovatoday.it

