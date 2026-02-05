Sabato è arrivato il trailer di gameplay di John Carpenter’s Toxic Commando. Saber Interactive e Focus Entertainment mostrano in anteprima alcune scene di gioco, ambientate negli anni ’80, che promettono azione e horror. Il video fa vedere un mondo infestato da creature mostruose, con un ritmo veloce e un’atmosfera tesa. I fan del genere possono aspettarsi un’esperienza intensa, con combattimenti dinamici e ambientazioni dettagliate.

Saber Interactive e Focus Entertainment hanno pubblicato il trailer di gameplay per il gioco d’azione e horror ispirato agli anni ’80, John Carpenter’s Toxic Commando. Questa nuova IP dei creatori di Warhammer 40.000: Space Marine 2, World War Z e SnowRunner mostra di cosa è fatta: dalla storia e dalle missioni alle armi e alle classi. Gli amanti degli zombie e degli horror d’azione e sanguinolenti degli anni ’80 possono finalmente prepararsi in vista dell’uscita di John Carpenter’s Toxic Commando il 12 marzo su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC. Preparatevi a una distruzione zombi senza sosta. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - John Carpenter’s Toxic Commando si mostra in un trailer gameplay

Approfondimenti su John Carpenter’s Toxic Commando

CI Games e Hexworks hanno svelato per la prima volta il gameplay di Lords of the Fallen II, offrendo ai fan un'anteprima esclusiva del nuovo capitolo.

Durante l'ultimo Developer Direct, Playground Games ha presentato il primo trailer gameplay di Fable, confermando il ritorno di questa celebre saga.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su John Carpenter’s Toxic Commando

Argomenti discussi: Come ha preso vita John Carpenter’s Toxic Commando, in arrivo il 12 marzo; Il gameplay di John Carpenter's Toxic Commando miscela World War Z e MudRunner; John Carpenter's Toxic Commando ci offre una panoramica del gameplay; John Carpenter’s Toxic Commando si mostra in un trailer gameplay.

Il gameplay di John Carpenter's Toxic Commando miscela World War Z e MudRunnerSaber Interactive e Focus Entertainment hanno pubblicato un nuovo trailer di John Carpenter's Toxic Commando che si focalizza sul gameplay, in un mix fra World War Z e MudRunner. multiplayer.it

John Carpenter’s Toxic Commando: zombie, co-op e splatter anni ’80, il trailer di gameplay è una follia totaleJohn Carpenter’s Toxic Commando, la nuova IP firmata Saber Interactive e Focus Entertainment, si è mostrata con un nuovo trailer di gameplay. vgmag.it

DISTRETTO 13 - LE BRIGATE DELLA MORTE John Carpenter, 1976 Appena finito di vedere questo film straordinario. Carpenter tanta roba. Mi ha ricordato un pò "i guerrieri della notte" sotto certi aspetti e un pò ci anticipa quel suspence di "Halloween" del 19 facebook