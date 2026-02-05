Jimenez finanzia il nuovo colpo del Milan | intreccio con Vlahovic

Il Milan si prepara a fare un nuovo colpo di mercato e questa volta il nome caldo è quello di Vlahovic. Secondo le ultime indiscrezioni, Alex Jimenez potrebbe finanziare l’operazione, contribuendo così a rafforzare la rosa rossonera. La trattativa è in fase avanzata e i dettagli sono ancora confidenziali, ma l’idea di un’operazione condivisa fa pensare a un progetto ambizioso. I tifosi attendono con speranza il lieto fine, mentre i dirigenti lavorano per definire gli ultimi aspetti dell’affare.

