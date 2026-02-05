Jimenez finanzia il nuovo colpo del Milan | intreccio con Vlahovic
Il Milan si prepara a fare un nuovo colpo di mercato e questa volta il nome caldo è quello di Vlahovic. Secondo le ultime indiscrezioni, Alex Jimenez potrebbe finanziare l’operazione, contribuendo così a rafforzare la rosa rossonera. La trattativa è in fase avanzata e i dettagli sono ancora confidenziali, ma l’idea di un’operazione condivisa fa pensare a un progetto ambizioso. I tifosi attendono con speranza il lieto fine, mentre i dirigenti lavorano per definire gli ultimi aspetti dell’affare.
Hanno deciso di portare a termine l’operazione: tutti i dettagli Alex Jimenez potrebbe finanziare il prossimo acquisto del Milan. Il nuovo colpo in prospettiva, un giocatore che fa gola a mezza Europa ma per il quale i rossoneri hanno mosso passi importanti negli ultimi mesi. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Ma perché Alex Jimenez? Perché il Bournemouth è intenzionato a esercitare il riscatto. Un riscatto che già scatterà di suo, visto che l’obbligo è stabilito al 50% delle partite giocate da titolare dall’esterno scuola Real Madrid. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
