Jennifer Aniston fa la piega a Jason Bateman | il video è virale

Jennifer Aniston ha pubblicato un video in cui si vede lei che fa la piega a Jason Bateman, il suo amico e collega. Il video è diventato subito virale sui social. Aniston, che promuove la sua linea di prodotti per capelli LolaVie, si diverte a scherzare e mostra un lato più spontaneo e naturale. Bateman si lascia conquistare dalla piega e il risultato fa sorridere i fan. La scena conferma come Jennifer riesca a unire pubblicità e divertimento, coinvolgendo anche i follower con una trovata semplice e diretta.

Per Jennifer Aniston la promozione della sua linea di haircare LolaVie passa anche dal sorriso e dall’autoironia, e per il suo ultimo video ha chiamato in causa un complice perfetto: Jason Bateman, collega e amico di lunga data. L’obiettivo è semplice ma efficace: dimostrare la versatilità dei prodotti con un siparietto che gioca sulla loro affinità e sul tono leggero che da sempre accompagna la comunicazione dell’attrice. Nel video di LolaVie Jennifer Aniston fa i capelli a Jason Bateman. Nel video condiviso su Instagram, Bateman si presenta alla porta di casa Aniston con una richiesta molto diretta: « Ho sentito che adesso fai i capelli ». 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Jennifer Aniston fa la piega a Jason Bateman: il video è virale Approfondimenti su Jennifer Aniston Jason Bateman Jennifer Aniston elogia i capelli di Jason Bateman in un nuovo spot del suo brand: "Invidiati da ogni uomo" Jennifer Aniston ha scelto di parlare pubblicamente dei capelli di Jason Bateman in un nuovo spot del suo brand LolaVie. Jennifer Aniston parlando del fidanzato: «L’ipnosi è solo una delle tante cose che fa. È davvero straordinario e aiuta moltissime persone» Jennifer Aniston ha condiviso come il suo fidanzato Jim Curtis utilizzi l'ipnosi tra le sue molte attività, evidenziando il suo valore nel supporto a diverse persone. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Jennifer Aniston Jason Bateman Argomenti discussi: Dieta, moda, capelli: i segreti di stile e bellezza di Jennifer Aniston; Friends, la reunion di Matt LeBlanc e Jennifer Aniston per uno spot; Jennifer Aniston elogia i capelli di Jason Bateman in un nuovo spot del suo brand: Invidiati da ogni uomo; Cosa c'è in quella videocassetta che terrorizza Jennifer Aniston? Ben Affleck è pronto a svelarlo. Jennifer Aniston non ce la fa più e sbottaPer la cronaca... queste sono le prime parole messe nero su bianco da Jennifer Aniston, la beniamina della famosissima serie tv Friends, stanca di tutto il gossip (falso) che ultimamente l'ha presa ... it.blastingnews.com Jennifer Aniston fa causa a Brad Pitt 17 anni dopo il divorzioJennifer Aniston contro Brad Pitt. Stando a quanto riporta Heat World l'attrice avrebbe fatto causa all'ex marito, dal quale si è separata nel 2005, chiedendo un risarcimento di 100 milioni di dollari ... corrieredellosport.it #Friends, la reunion di Matt LeBlanc e Jennifer Aniston per uno spot x.com Alle 21.20 "Derailed - Attrazione letale" di Mikael Hafstrom con Clive Owen, Jennifer Aniston, Vincent Cassel | Pubblicitario di successo tradisce la moglie con una donna conosciuta in treno, ma viene aggredito da un malvivente che lo ricatta. Restio a denunci facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.