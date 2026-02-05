Jannik Sinner sta facendo passi avanti sul campo, ma Filippo Volandri nota che manca ancora qualcosa. Durante una partita, Volandri ha osservato che quando il match arriva al quinto set, il giovane tennista sembra perdere un po’ di lucidità. La crescita di Sinner è evidente, ma lui stesso sa che deve migliorare in quei momenti chiave se vuole puntare in alto. Intanto, l’Italia segue con attenzione i suoi progressi.

La crescita di Jannik Sinner è sotto gli occhi di tutti, ma secondo Filippo Volandri c’è ancora un passaggio fondamentale da completare. Il capitano di Coppa Davis, intervenuto ai microfoni di SuperTennis, ha analizzato con lucidità il momento del numero uno azzurro, soffermandosi soprattutto sulla gestione delle partite più lunghe e complesse. “Jannik non ha ancora un numero sufficientemente alto di incontri di questo tipo alle spalle — ha spiegato Volandri — che gli permettano di arrivare in certe situazioni dicendo ‘So di avere margine e posso gestire’”. Un aspetto che, secondo l’ex giocatore, fa la differenza nei match al meglio dei cinque set, dove esperienza e controllo delle energie diventano decisivi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, il dettaglio notato da Volandri: "Quando è al quinto set..."

Approfondimenti su Jannik Sinner

Filippo Volandri mette in guardia su Jannik Sinner.

Novak Djokovic torna in finale agli Australian Open dopo una battaglia lunga oltre quattro ore contro Jannik Sinner.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Jannik Sinner

Argomenti discussi: Sinner-Djokovic in chiaro: la semifinale degli Australian Open sul Nove alle 9,30; Jannik Sinner, fatica e crampi causati da una mutazione genetica: chi ha capelli rossi soffre di più il dolore; Sinner-Shelton, quarti Australian Open in diretta TV: canale, orario, l’allarme per Jannik; Il segreto con cui Djokovic ha battuto Sinner…è a tavola: il dettaglio nella dieta cambia tutto.

Big Titles a confronto: perché Carlos Alcaraz è un passo avanti a Jannik SinnerIl passaggio di testimone è ormai evidente: dal dominio dei Big Three a una rivalità destinata a segnare il presente e il futuro del tennis mondiale. oasport.it

Sinner e Alcaraz dal numero di telefono a una cosa in comune sotto ai piedi: i retroscena dopo l'Australian OpenDa una parte il silenzio di Jannik Sinner che, dopo la sconfitta con Djokovic in Australia, ha fatto perdere le sue tracce. Italia dai genitori? Danimarca dalla fidanzata? Montecarlo? Da qualche giorn ... msn.com

Jannik Sinner non ci sarà nella cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina, contrariamente a quanto si pensava. A due giorni dall’inizio ufficiale dei Giochi, sembrano ormai certi i nomi degli ultimi tedofori: https://fanpa.ge/Vglqr facebook

Nella prima puntata della nuova stagione di 'Sky Tennis Club', l'ex tennista Laura Golarsa ha parlato della sconfitta di Jannik Sinner in semifinale dell'Australian Open "Sinner per il gioco che ha, quando la partita si fa lunga non riesce a tenere l'intensità che x.com