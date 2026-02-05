Jannik Sinner e Milano-Cortina l' ultima rovinosa polemica

La tensione cresce tra gli organizzatori e gli atleti in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Dopo settimane di annunci e preparativi, si fanno sempre più insistenti le polemiche sul ruolo di alcuni protagonisti, tra cui anche Jannik Sinner, che si è trovato coinvolto in una discussione accesa. La città si prepara a vivere una grande sfida, mentre i dubbi e le tensioni si fanno sentire più che mai.

La febbre da Olimpiadi inizia a contagiare finalmente anche Milano, che con Cortina ospita i Giochi invernali. E alla vigilia della grande cerimonia d'apertura di venerdì, c'è chi sui social tira in ballo anche Jannik Sinner per una nuova, italianissima polemica. Il fenomeno della Val Pusteria, numero 2 del Ranking Apt, prima del tennis da bambino ha coltivato un'altra grande passione: lo sci. Come tanti in Alto Adige ha infilato gli scarponi appena ha iniziato a camminare e i risultati erano subito strabilianti. Secondo i suoi allenatori dell'epoca, se non avesse scelto pallina e racchetta, Jannik avrebbe avuto un futuro strepitoso anche tra i pali, stretti o larghi che fossero. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Jannik Sinner evita di rispondere sulla possibilità di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Manca poco all’ultimo giro di tedoforo per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

