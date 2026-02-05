Jannik Sinner e Bebe Vio controllori su un treno diretto alle Olimpiadi – Video

Jannik Sinner e Bebe Vio sono diventati controllori su un treno che porta alle Olimpiadi. La scena è insolita: i due atleti si sono messi ai controlli sulla linea promozionale di Nike, l’All Conditions Express. Dal tennis e dalla scherma a un ruolo diverso, ma il viaggio verso le Olimpiadi continua, anche in modo originale.

Dagli Australian Open a controllore ferroviario per Acg (All Conditions Express, linea promozionale di Nike) il passaggio è breve. Jannik Sinner si è improvvisato addetto al controllo biglietti sui treni insieme alla campionessa paralimpica Bebe Vio. Il numero due al mondo del tennis timbrava infatti i biglietti dei passeggeri del treno speciale Nike, tra sorrisi, battute e selfie, mentre Bebe Vio, megafono alla mano, invitava tutti a salire sul treno giusto per raggiungere il cuore delle Olimpiadi di Milano – Cortina. L’iniziativa rientra in una campagna promozionale di Nike, in collaborazione con Strava, ed è collegata all’evento “All Conditions Express”, andato in scena proprio nel capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa mattina, a Milano, Bebe Vio e Jannik Sinner si sono messi in gioco in modo insolito.

Jannik Sinner evita di rispondere sulla possibilità di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Bambino piange, Darderi non fa più punti: la 'maledizione' contro Sinner agli Australian Open 2026; Paolo Canè: Contro Djokovic Sinner ha sbagliato tattica. E soffre troppo il pubblico contrario; Dua Lipa, Snoop Dogg, Macron-Vance e Sinner a Milano Cortina: nessuno vuole perdersi i Giochi; Jannik Sinner e Allianz avviano una partnership globale pluriennale.

Sinner e Bebe Vio alle Olimpiadi Milano-Cortina: i controllori dei biglietti sono d’eccezioneUn treno speciale, con due controllori d'eccezione. Jannik Sinner e Bebe Vio non hanno voluto far mancare la loro presenza alle Olimpiadi invernali, in corso di svolgimento in Italia. La campionessa ... corrieredellosport.it

Sinner e Bebe Vio alle Olimpiadi: i campioni azzurri aiutano come controllori specialiNelle sue stories Instagram, la campionessa paralimpica mostra un treno speciale diretto verso le sedi delle gare, con due controllori d’eccezione: lei stessa e Jannik Sinner. Megafono alla mano, in ... tg.la7.it

Non ci sarà nessuna partecipazione di Jannik Sinner alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. E sottolineiamo invernali perché c'è qualcuno che ha storto il naso. Forse qualcuno, vedendo le foto di Jannik sugli sci e la sua provenie facebook

Nella prima puntata della nuova stagione di 'Sky Tennis Club', l'ex tennista Laura Golarsa ha parlato della sconfitta di Jannik Sinner in semifinale dell'Australian Open "Sinner per il gioco che ha, quando la partita si fa lunga non riesce a tenere l'intensità che x.com