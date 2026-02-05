Jannik Sinner e Bebe Vio controllori su un treno diretto alle Olimpiadi – Video

Da ilfattoquotidiano.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner e Bebe Vio sono diventati controllori su un treno che porta alle Olimpiadi. La scena è insolita: i due atleti si sono messi ai controlli sulla linea promozionale di Nike, l’All Conditions Express. Dal tennis e dalla scherma a un ruolo diverso, ma il viaggio verso le Olimpiadi continua, anche in modo originale.

Dagli Australian Open a controllore ferroviario per Acg (All Conditions Express, linea promozionale di Nike) il passaggio è breve. Jannik Sinner si è improvvisato addetto al controllo biglietti sui treni insieme alla campionessa paralimpica Bebe Vio. Il numero due al mondo del tennis timbrava infatti i biglietti dei passeggeri del treno speciale Nike, tra sorrisi, battute e selfie, mentre Bebe Vio, megafono alla mano, invitava tutti a salire sul treno giusto per raggiungere il cuore delle Olimpiadi di Milano – Cortina. L’iniziativa rientra in una campagna promozionale di Nike, in collaborazione con Strava, ed è collegata all’evento “All Conditions Express”, andato in scena proprio nel capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

jannik sinner e bebe vio controllori su un treno diretto alle olimpiadi 8211 video

© Ilfattoquotidiano.it - Jannik Sinner e Bebe Vio controllori su un treno “diretto” alle Olimpiadi – Video

Approfondimenti su Jannik Sinner Bebe Vio

Sinner e Bebe Vio in stazione a Milano: eccoli in versione controllori

Questa mattina, a Milano, Bebe Vio e Jannik Sinner si sono messi in gioco in modo insolito.

Sinner alle Olimpiadi? Jannik ‘dribbla’ la domanda su Milano Cortina 2026

Jannik Sinner evita di rispondere sulla possibilità di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Jannik Sinner Bebe Vio

Argomenti discussi: Bambino piange, Darderi non fa più punti: la 'maledizione' contro Sinner agli Australian Open 2026; Paolo Canè: Contro Djokovic Sinner ha sbagliato tattica. E soffre troppo il pubblico contrario; Dua Lipa, Snoop Dogg, Macron-Vance e Sinner a Milano Cortina: nessuno vuole perdersi i Giochi; Jannik Sinner e Allianz avviano una partnership globale pluriennale.

jannik sinner e bebeSinner e Bebe Vio alle Olimpiadi Milano-Cortina: i controllori dei biglietti sono d’eccezioneUn treno speciale, con due controllori d'eccezione. Jannik Sinner e Bebe Vio non hanno voluto far mancare la loro presenza alle Olimpiadi invernali, in corso di svolgimento in Italia. La campionessa ... corrieredellosport.it

jannik sinner e bebeSinner e Bebe Vio alle Olimpiadi: i campioni azzurri aiutano come controllori specialiNelle sue stories Instagram, la campionessa paralimpica mostra un treno speciale diretto verso le sedi delle gare, con due controllori d’eccezione: lei stessa e Jannik Sinner. Megafono alla mano, in ... tg.la7.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.