Iva non pagata sul pieno di gasolio assolto il benzinaio | Non sapeva della frode

La Corte di giustizia tributaria dell’Umbria ha deciso che il benzinaio che aveva ricevuto un avviso di pagamento per Iva non pagata sul gasolio è stato assolto. L’imprenditore aveva sostenuto di non essere a conoscenza della frode e ora la corte gli dà ragione, annullando di fatto la richiesta dell’Agenzia delle Entrate di Perugia. La vicenda riguarda un’ammenda di oltre 189mila euro per il 2017.

La Corte di giustizia tributaria dell'Umbria ha accolto l'appello di un imprenditore del settore carburanti, annullando un avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate di Perugia che contestava una presunta indebita detrazione di Iva per oltre 189mila euro relative all'anno d'imposta 2017.

