Italia scossa di terremoto | colpita la zona Inaspettato

Una scossa di terremoto di lieve intensità è stata registrata giovedì sera nella zona montana di Torino. Nessun danno rilevato finora, ma la gente si è svegliata sorpresa e preoccupata. Le autorità stanno monitorando la situazione e invitano alla calma.

Una scossa di terremoto di lieve intensità è stata rilevata nella tarda serata di giovedì 5 febbraio 2026 nel territorio montano della provincia di Torino. L’evento sismico ha interessato l’area delle Valli di Lanzo, con epicentro localizzato nei pressi di Lemie, in una zona in cui sono possibili fenomeni tellurici di modesta entità legati alla dinamica dell’arco alpino occidentale. Secondo i dati di rilevamento, il sisma si è verificato intorno alle 22:07 (ora italiana). L’epicentro è stato individuato a pochi chilometri dal centro abitato di Lemie, in direzione sud-ovest, mentre la profondità stimata è risultata pari a circa 9 chilometri, valore tipico dei terremoti superficiali.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Una scossa di terremoto si è verificata ancora oggi in Sicilia.

ULTIM'ORA FORTISSIMA SCOSSA DI TERREMOTO IN IRPINIA: MAGNITUDO 4.0. GRANDE PAURA PER LA POPOLAZIONE

