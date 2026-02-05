L’Italia punta a raddoppiare la produzione di energia rinnovabile entro il 2030. Il governo ha fissato un nuovo obiettivo, cercando di far arrivare le fonti pulite al 30% del totale energetico del paese. L’annuncio arriva in un momento di grande fermento nel settore, con investimenti e progetti che si susseguono per fare della transizione energetica una realtà concreta.

**Un nuovo obiettivo per la produzione di energia rinnovabile in Italia: il 2030 come punto di riferimento per la transizione energetica** Nel cuore dell’epoca di rinnovamento del sistema energetico europeo, l’Italia si impegna a un obiettivo ambizioso: aumentare la produzione di energia rinnovabile fino a coprire il 30% del totale entro il 2030. È un passo cruciale, non soltanto per l’ambiente, bensì anche per la sicurezza economica, tecnologica e sociale del Paese. Lo annuncia la Commissione europea, in un contesto ormai consolidato di politiche verdi, in cui l’Italia, pur essendo uno dei Paesi con il maggior potenziale solare e geotermico in Europa, sta cercando di accelerare la propria transizione verso un futuro sostenibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - **Italia: nuovo obiettivo di produzione rinnovabile per 2030**

Approfondimenti su Italia 2030

Gruppo Cap ha inaugurato un nuovo impianto fotovoltaico al Forum di Assago, con una capacità di 789 kWp.

L’Italia accelera sulla strada delle rinnovabili.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

La produzione a Melfi PZ del Nuovo Jeep Compass 2026

Ultime notizie su Italia 2030

Argomenti discussi: Banca d’Italia presenta il Piano di transizione climatica: net-zero entro il 2050; Banca d’Italia accelera sulla transizione climatica: il piano per il net zero al 2050; RED III: l’Italia recepisce la nuova direttiva sulle rinnovabili; Daikin, Italia primo mercato in Europa: continueremo a crescere.

L’Italia ha un’opportunità per ridefinire la propria politica esteraIl nuovo ordine tra potenze rimescola gli equilibri. Il nostro paese può ritrovare una politica estera autonoma? Dal blog de La Fionda ... ilfattoquotidiano.it

Arca Fondi, un nuovo «veicolo» per spingere le Pmi: obiettivo di raccolta tra i 71,5 e i 150 milioni«Per sostenere davvero la crescita dell’economia italiana bisogna partire dalle sue fondamenta, ovvero dalle piccole e medie imprese. Sono loro a generare innovazione, export e competitività». Non ha ... corriere.it

Nuovo peggioramento in arrivo sul Nord Italia! Tra giovedì sera e venerdì mattina una nuova perturbazione porterà piogge e qualche nevicata, con queste principali zone interessate: Piogge intense: • Liguria centrale: 70-80 mm • Piemonte, Lombardi facebook

Alessandro Gaudiano, nuovo Ambasciatore d'Italia in Repubblica Ceca @ItalyMFA x.com