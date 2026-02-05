Italia-Grecia oggi in tv Europei pallanuoto femminile 2026 | orario 3°-4° posto programma streaming

Oggi in tv si gioca Italia-Grecia, partita valida per il terzo e quarto posto agli Europei di pallanuoto femminile 2026. La gara si svolge a Funchal, in Portogallo, e il Setterosa cerca di chiudere il torneo con una medaglia. L’orario è previsto nel pomeriggio, e la partita sarà disponibile anche in streaming.

Il Setterosa, agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo, si giocherà il gradino più basso del podio, ed affronterà nella finale per il 3° e 4° posto la Grecia. In palio ci sarà la medaglia di bronzo. La sfida tra le azzurre e le elleniche sarà la prima del programma, ed andrà in scena oggi, giovedì 5 febbraio, alle ore 18.15 italiane: nella seconda fase della manifestazione le due selezioni si sono già affrontate, ed allora ad imporsi fu la Grecia per 15-10. Per il match tra Italia e Grecia degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile la diretta tv sarà prevista su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play Sport 1 ed Eurovision Sport, infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

