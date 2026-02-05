L’Italia è pronta a rilanciare la sfida ai record di medaglie alle Olimpiadi invernali. Questa volta tocca a Franzoni e Paris, che cercano di portare a casa più medaglie rispetto alle 20 conquistate a Lillehammer nel 1994. La squadra azzurra lavora duramente, sperando di superare il risultato storico di quasi trent’anni fa.

Il record di medaglie conquistate in una Olimpiade invernale l’Italia l’ha realizzato a Lillehammer nel 1994 quando la delegazione azzurra ne portò a casa 20. Ma le gare allora erano soltanto 61 mentre a Milano Cortina saranno 116 e se a ciò aggiungiamo il fatto che il team Italia è considerato fortissimo in molte discipline ecco che sperare di battere il record ottenuto 32 anni fa non è impossibile. La caccia alle medaglie parte e la prima occasione sarà lo sci alpino dove sia gli uomini che le donne sono fortissimi. E una partenza lanciata potrebbe scatenare l’entusiasmo di tutti gli azzurri che saranno trascinati Franzoni e Paris, Goggia e Brignone Sabato a Bormio verrà assegnato il primo titolo olimpico e la squadra azzurra lanciatissima all’appuntamento. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Italia, caccia al record di medaglie Tocca subito a Franzoni e Paris

